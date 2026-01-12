Menu
Polícia

PM desmantela 'disk drogas' e prende dois homens em Campo Grande

A Força Tática da 11ª CIPM iniciou a ação na região norte e seguiu até o bairro Jardim Parati

12 janeiro 2026 - 14h23Vinícius Santos
Material apreendido - Material apreendido -   (Foto: Divulgação / PMMS)

Domingo (11/jan), a Força Tática da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) prendeu em flagrante dois homens, de 22 e 41 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região norte de Campo Grande. A ação teve início no bairro Costa Verde.

Segundo informações da ocorrência, os policiais em rondas avistaram o homem de 22 anos sentado em uma motocicleta Honda Biz, branca. Ao perceber a presença policial, ele apresentou comportamento suspeito, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal e no veículo, foram encontradas duas esferas de substância entorpecente do tipo “super maconha” o skunk, totalizando 1.090 gramas, armazenadas no bagageiro da motocicleta. 

Questionado, o jovem admitiu que trabalhava para um “disk droga” e que receberia R$ 100,00 pelo transporte da droga. Ele também indicou que havia adquirido o entorpecente de um indivíduo no bairro Jardim Parati.

Com base nas informações, a equipe da PM se deslocou até um apartamento em condomínio na região. Ao perceber a presença policial, o suspeito de 41 anos arremessou pela janela duas esferas idênticas às apreendidas anteriormente. 

Ele admitiu a prática do tráfico e alegou que tentou ocultar a droga devido ao nervosismo ao ouvir a verbalização policial. Ao todo, foram apreendidos mais 1.090 gramas, totalizando 2.180 gramas de droga.

Além das substâncias, a polícia apreendeu aparelhos celulares, dinheiro e a motocicleta utilizada pelos envolvidos. Ambos foram algemados e encaminhados ao Centro Integrado de Polícia Especializada (Cepol), enquanto o material apreendido foi levado à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

