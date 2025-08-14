Pobre não tem paz nem dormindo! Jovem é atingido por bala perdida durante descanso na fronteira

Jovem, de 22 anos, foi baleado enquanto dormia em casa no bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul. O aconteceu na madrugada de quarta-feira (13).

Conforme as informações policiais, o rapaz estava deitado na cama quando sentiu uma forte dor na região da cabeça. Em meio a dor, tentando entender o que estava acontecendo, ele percebeu que havia sido atingido por uma bala perdida.

Imediatamente, ele foi levado para o Hospital Regional da cidade, onde passou por atendimento médico e ficou em observação. “O ferimento não afetou órgãos vitais, e ele se encontra estável”, afirmou o médico ao jornal Boca do Povo News.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que apuram quem seria o autor do disparo e em que situação ele teria sido efetuado.

