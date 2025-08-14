Menu
Polícia

Pobre não tem paz nem dormindo! Jovem é atingido por bala perdida durante descanso na fronteira

Ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico especializado

14 agosto 2025 - 18h51Brenda Assis

Jovem, de 22 anos, foi baleado enquanto dormia em casa no bairro General Genes, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul. O aconteceu na madrugada de quarta-feira (13).

Conforme as informações policiais, o rapaz estava deitado na cama quando sentiu uma forte dor na região da cabeça. Em meio a dor, tentando entender o que estava acontecendo, ele percebeu que havia sido atingido por uma bala perdida.

Imediatamente, ele foi levado para o Hospital Regional da cidade, onde passou por atendimento médico e ficou em observação. “O ferimento não afetou órgãos vitais, e ele se encontra estável”, afirmou o médico ao jornal Boca do Povo News.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que apuram quem seria o autor do disparo e em que situação ele teria sido efetuado. 

