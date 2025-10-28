Polícia divulga cartaz de homem que tentou matar desafeto em distrito de Ponta Porã

Roberto Silva Soares, de 52 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil de Ponta Porã, após ser acusado de uma tentativa de homicídio no distrito de Sanga Puitã, no dia 28 de setembro.

O filho dele, de 25 anos, que também teria participado da ação criminosa, foi preso na última sexta-feira, dia 24 de outubro.

A ação foi resultado de um trabalho conjunto entre as equipes da 1ª e 2ª Delegacias de Polícia Civil de Ponta Porã, com apoio do Departamento de Investigação da Polícia Nacional do Paraguai, cuja cooperação foi fundamental para a localização e prisão do filho de Roberto.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, o jovem e o pai invadiram a residência da vítima, de 50 anos, durante o período da noite do dia 28 de setembro. A vítima chegou a reagir e entrar em luta corporal com os suspeitos, mas acabou ferido.

Na sequência, os suspeitos fugiram, deixando a arma do crime para trás. A vítima foi socorrida pela Polícia Militar e encaminhada para atendimento médico.

A Polícia Civil prossegue com as diligências para capturar Roberto Silva Soares, que segue foragido da Justiça. A instituição solicita que qualquer informação sobre o paradeiro do foragido seja repassada, de forma anônima, através do Disque-Denúncia +55 67 9639-2747 ou diretamente à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também