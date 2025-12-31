Menu
Menu Busca quarta, 31 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Polícia prende jovem que tentou matar mototaxista durante corrida em Dourados

O objetivo do indivíduo era roubar a motocicleta do trabalhador, uma Honda Fan 160

31 dezembro 2025 - 14h55Luiz Vinicius
Capacete da vítima chegou a ser levadoCapacete da vítima chegou a ser levado   (Divulgação/PCMS)

Jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Dourados, após ser acusado de tentar matar e roubar um mototaxista, no último domingo, dia 28.

O objetivo do indivíduo era roubar a motocicleta do trabalhador, uma Honda Fan 160, de cor vermelha, que só não foi levada pela rapidez em que a vítima conseguiu fugir do local, mesmo atingido por uma facada nas costas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima buscou ajuda em um comércio próximo e depois o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, encaminhando o homem para o Hospital da Vida.

A Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu identificar o autor, morador da região de onde a corrida havia sido solicitada. Ele foi localizado e confessou a prática criminosa, tendo indicado o local onde havia descartado a faca e um capacete subtraído da vítima.

O capacete foi localizado em meio ao matagal, mas a faca não foi encontrada. Diante dos fatos, o jovem foi detido e conduzido à sede da SIG/Dourados, onde foi autuado em flagrante.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem ilustrativa
Polícia
Prefeitura mantém afastamento de GCM suspeito de assaltos em Campo Grande
Escola onde quase aconteceu o furto
Polícia
Guarda impede furto de escola e atira contra ladrão no Jardim Canguru
Homem foi preso em flagrante
Polícia
Motociclista é preso por apalpar nádegas de mulher na Vila Planalto
Morador de rua arremessa pedra e quebra janela de ônibus no Aero Rancho
Polícia
Morador de rua arremessa pedra e quebra janela de ônibus no Aero Rancho
Agente do Gaeco -
Justiça
STJ mantém advogada de MS em prisão domiciliar por ligação com o PCC
Vítima foi morta de forma cruel
Polícia
Homem é assassinado com 18 tiros por dupla em motocicleta em Ponta Porã
Sozinha em casa, criança fratura o braço enquanto pai comprava lanche na Capital
Polícia
Sozinha em casa, criança fratura o braço enquanto pai comprava lanche na Capital
Suspeito desobedeceu a ordem de parada
Polícia
Morto em confronto com o Choque tinha alto histórico de crimes em Campo Grande
Delegado Hoffman D'Ávila
Polícia
Mais de 4,7 toneladas de drogas foram apreendidas pela Denar no segundo semestre de 2025
Josivaldo foi morto a tiros no distrito de Quebra Coco
Polícia
Instrutor é morto a tiros por comerciante, que tira a própria vida em Sidrolândia

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
Movimentação policial no local
Polícia
AGORA: Perseguição termina com bandidos jogando carro em córrego na Capital