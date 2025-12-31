Polícia prende jovem que tentou matar mototaxista durante corrida em Dourados

Jovem, de 18 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Dourados, após ser acusado de tentar matar e roubar um mototaxista, no último domingo, dia 28.

O objetivo do indivíduo era roubar a motocicleta do trabalhador, uma Honda Fan 160, de cor vermelha, que só não foi levada pela rapidez em que a vítima conseguiu fugir do local, mesmo atingido por uma facada nas costas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima buscou ajuda em um comércio próximo e depois o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, encaminhando o homem para o Hospital da Vida.

A Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu identificar o autor, morador da região de onde a corrida havia sido solicitada. Ele foi localizado e confessou a prática criminosa, tendo indicado o local onde havia descartado a faca e um capacete subtraído da vítima.

O capacete foi localizado em meio ao matagal, mas a faca não foi encontrada. Diante dos fatos, o jovem foi detido e conduzido à sede da SIG/Dourados, onde foi autuado em flagrante.

