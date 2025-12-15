Policial ambiental salva família após barco afundar no Rio Paraná, em MS

Uma família foi socorrida após o barco que eles estavam afundar na madrugada deste domingo (14), em Aparecida do Taboado.

Conforme o site Interativo MS, três pessoas estavam na lancha quando um policial ambiental ouviu gritos de socorro vindos do rio. Ao averiguar, encontrou um homem de colete, às margens do rio pedindo ajuda.

Ele então detalhou que a lancha em que estavam havia naufragado. Apesar de estar de colete, os outros ocupantes não tiveram a mesma sorte e ficaram a deriva. De imediato, o profissional correu para pegar uma embarcação e salvar as outras vítimas.

Dois homens e uma mulher estavam agarrados a uma árvore, que ficou praticamente submersa. Todos foram salvos e levados para unidades de saúde.

Após atendimento médico, as vítimas foram levadas pelos policiais até o rancho que estavam hospedadas.

