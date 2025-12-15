Menu
Polícia

Policial ambiental salva família após barco afundar no Rio Paraná, em MS

Três pessoas ficaram agarradas em uma árvore praticamente submersa até serem encontrados

15 dezembro 2025 - 14h24Brenda Assis
O caso aconteceu na noite de ontemO caso aconteceu na noite de ontem   (Interativo MS )

Uma família foi socorrida após o barco que eles estavam afundar na madrugada deste domingo (14), em Aparecida do Taboado. 

Conforme o site Interativo MS, três pessoas estavam na lancha quando um policial ambiental ouviu gritos de socorro vindos do rio. Ao averiguar, encontrou um homem de colete, às margens do rio pedindo ajuda.

Ele então detalhou que a lancha em que estavam havia naufragado. Apesar de estar de colete, os outros ocupantes não tiveram a mesma sorte e ficaram a deriva. De imediato, o profissional correu para pegar uma embarcação e salvar as outras vítimas. 

Dois homens e uma mulher estavam agarrados a uma árvore, que ficou praticamente submersa. Todos foram salvos e levados para unidades de saúde. 

Após atendimento médico, as vítimas foram levadas pelos policiais até o rancho que estavam hospedadas.

