Professor é investigado por importunar sexualmente alunas em escola de Bataguassu

Um professor da rede estadual de ensino de Bataguassu, de 46 anos que não teve o nome divulgado, está sendo investigado por suspeita de importunação sexual contra duas alunas, de 12 e 14 anos, durante as aulas. O inquérito do crime foi concluído nessa segunda-feira (6) e oferecido ao Poder Judiciário.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o homem estaria usando sua posição para praticar os atos libidinosos e constranger as vítimas. A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), apurou que o professor tentava encostar nas alunas abrindo as pernas na cadeira, além de mandar beijos, piscadas e ficar olhando para as partes íntimas.

Os pais das vítimas relataram à polícia que o crime gerou consequências emocionais nas filhas, como crises de ansiedade e, durante determinado período, as menores não queriam mais frequentar as aulas do professor.

Diante da situação, o homem foi acusado pelos crimes de importunação sexual e submissão de adolescente a vexame ou a constrangimento. Ele está afastado das atividades letivas e os Inquéritos Policiais, já finalizados, serão encaminhados ao Poder Judiciário.

