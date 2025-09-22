Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Proprietário rural é multado em mais de R$ 1 milhão por incêndio em Bodoquena

O fogo destruiu cerca de 194 hectares de vegetação

22 setembro 2025 - 19h45Taynara Menezes
Incêndio aconteceu no dia 13 de setembro em BodoquenaIncêndio aconteceu no dia 13 de setembro em Bodoquena   (Foto: PMA)

O proprietário rural de uma fazenda em Bodoquena foi autuado em mais de R$ 1,4 milhão pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda após um incêndio florestal que destruiu cerca de 194 hectares de vegetação, incluindo 120 hectares de área nativa.

De acordo com a PMA, o caso aconteceu no dia 13 de setembro de 2025 durante uma queima controlada de folhas secas na propriedade, mas acabou saindo do controle devido aos fortes ventos. Durante a Operação Focus, a equipe identificou as chamas ativas e constatou o grande estrago ambiental, que se espalhou para 22 propriedades vizinhas.

Equipes do PREVFOGO e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas e conter o avanço do incêndio. O proprietário recebeu um Auto de Infração Ambiental com multa de R$ 1.424.263,00. Além disso, um Boletim de Ocorrência foi registrado para que as investigações prossigam.

A PMA alerta os proprietários rurais para os riscos e a proibição do uso do fogo sem autorização, principalmente em períodos de estiagem e ventos fortes, ressaltando a importância de respeitar a legislação ambiental para evitar danos graves ao meio ambiente.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
Polícia apreende carga de cocaína avaliada em R$ 24 milhões
Polícia
Polícia apreende carga de cocaína avaliada em R$ 24 milhões
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Pedreiro é espancado ao ser flagrado estuprando criança em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher fica em estado gravíssimo ao ser espancada pelo marido em Dourados
Peão cai de cavalo em fazenda e é resgatado de barco pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
Peão cai de cavalo em fazenda e é resgatado de barco pelo Corpo de Bombeiros
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem invade casa e tenta matar vizinho a facadas no Los Angeles
Menino desaparece ao sair de casa para brincar e é encontrado um dia depois em Dourados
Polícia
Menino desaparece ao sair de casa para brincar e é encontrado um dia depois em Dourados
Casa da Mulher Brasileira, a Deam
Polícia
Mulher é resgatada de cárcere privado no Jardim Centenário, em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher apanha do marido com filho de 9 meses no colo e criança fica ferida em Ponta Porã
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital

Mais Lidas

Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande
Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital