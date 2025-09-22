Proprietário rural é multado em mais de R$ 1 milhão por incêndio em Bodoquena

O proprietário rural de uma fazenda em Bodoquena foi autuado em mais de R$ 1,4 milhão pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda após um incêndio florestal que destruiu cerca de 194 hectares de vegetação, incluindo 120 hectares de área nativa.

De acordo com a PMA, o caso aconteceu no dia 13 de setembro de 2025 durante uma queima controlada de folhas secas na propriedade, mas acabou saindo do controle devido aos fortes ventos. Durante a Operação Focus, a equipe identificou as chamas ativas e constatou o grande estrago ambiental, que se espalhou para 22 propriedades vizinhas.

Equipes do PREVFOGO e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas e conter o avanço do incêndio. O proprietário recebeu um Auto de Infração Ambiental com multa de R$ 1.424.263,00. Além disso, um Boletim de Ocorrência foi registrado para que as investigações prossigam.

A PMA alerta os proprietários rurais para os riscos e a proibição do uso do fogo sem autorização, principalmente em períodos de estiagem e ventos fortes, ressaltando a importância de respeitar a legislação ambiental para evitar danos graves ao meio ambiente.

