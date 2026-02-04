Quatro são presos em operação contra tráfico e receptação em Corumbá

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu quatro homens durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (4), em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande. A ação faz parte do reforço no policiamento no período que antecede o Carnaval.

De acordo com a Polícia Civil, a operação, batizada de Noctua, é um desdobramento da Operação Abre Alas e teve como foco o combate a crimes como tráfico de drogas, furto, roubo e receptação no município.

Durante a ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços apontados pelas investigações como pontos de venda de drogas e de receptação de produtos roubados. Em todos os locais, os policiais também constataram furto de energia elétrica, conhecido como “gato”, o que configura o crime de furto qualificado.

Ao todo, quatro homens foram presos em flagrante. Com eles, foram apreendidos cerca de 15 quilos de cocaína, outros entorpecentes, uma arma de fogo calibre .38 e aproximadamente R$ 23 mil em dinheiro, sem comprovação de origem. Também foram encontrados materiais usados para o preparo das drogas, aparelhos celulares e outros objetos de possível origem ilícita.

A operação foi coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e contou com apoio de equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garras). A ação também teve o auxílio de cães farejadores da Receita Federal e mobilizou 32 policiais e agentes.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, considerado crime hediondo, e por furto qualificado. Após os procedimentos legais, eles foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

