Rapaz é acusado de roubo e baleado na perna em pesqueiro do Campo Nobre

Acusado de roubo, um rapaz de 32 anos foi baleado na perna durante a tarde de quarta-feira (11) próximo a um pesqueiro no bairro Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. O autor fugiu logo após efetuar o disparo.

Conforme as informações policiais, a vítima contou que estava no endereço quando o autor do tiro saiu de dentro do estabelecimento o acusando de roubo. Em seguida, o homem efetuou o disparo atingindo a perna.

Logo depois de efetuar o disparo, o homem saiu do local em uma caminhonete prata, tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa da Capital.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

