Segurança é esfaqueado ao tentar retirar cliente de conveniência em Dourados

Um segurança de 44 anos acabou sendo esfaqueado após tentar retirar um cliente que se negava a deixar o estabelecimento, já fechado para atendimento na Rua Major Capilé, no Jardim Caramuru, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 5h, quando o local já havia encerrado as atividades. O cliente, de 51 anos, permaneceu no interior da conveniência e se irritou quando foi convidado a se retirar. Ele alegava ter pago para entrar e iniciou uma discussão com o segurança, com insultos e resistência para sair.

Durante a tentativa de remoção para evitar mais tumulto, o segurança foi surpreendido com golpes de faca no abdômen. Funcionários que presenciaram o ataque reagiram rapidamente e conseguiram imobilizar o agressor até a chegada da Polícia Militar.

A vítima foi socorrida por terceiros e levada a um hospital da região. Conforme a unidade de saúde, o quadro era considerado de alto risco, por isso o segurança passou por cirurgia e permanece estável.

O autor também apresentava ferimentos na cabeça, recebeu curativos dos bombeiros, mas recusou ser levado ao hospital.

Após o atendimento inicial, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

