Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Segurança é esfaqueado ao tentar retirar cliente de conveniência em Dourados

A vítima precisou passar por uma cirurgia de emergência

01 dezembro 2025 - 18h24Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Osvaldo Duarte/Dourados News)
Dr Canela

Um segurança de 44 anos acabou sendo esfaqueado após tentar retirar um cliente que se negava a deixar o estabelecimento, já fechado para atendimento na Rua Major Capilé, no Jardim Caramuru, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 5h, quando o local já havia encerrado as atividades. O cliente, de 51 anos, permaneceu no interior da conveniência e se irritou quando foi convidado a se retirar. Ele alegava ter pago para entrar e iniciou uma discussão com o segurança, com insultos e resistência para sair.

Durante a tentativa de remoção para evitar mais tumulto, o segurança foi surpreendido com golpes de faca no abdômen. Funcionários que presenciaram o ataque reagiram rapidamente e conseguiram imobilizar o agressor até a chegada da Polícia Militar.

A vítima foi socorrida por terceiros e levada a um hospital da região. Conforme a unidade de saúde, o quadro era considerado de alto risco, por isso o segurança passou por cirurgia e permanece estável.

O autor também apresentava ferimentos na cabeça, recebeu curativos dos bombeiros, mas recusou ser levado ao hospital.

Após o atendimento inicial, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vício em cigarro eletrônico faz adolescente perder pedaços do pulmão
Polícia
Vício em cigarro eletrônico faz adolescente perder pedaços do pulmão
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é espancado por moradores do Jardim Aeroporto e socorrido em estado grave
JD1TV AGORA: Ladrão é esfaqueado após vender bomba de poço furtada em Campo Grande
Polícia
JD1TV AGORA: Ladrão é esfaqueado após vender bomba de poço furtada em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Homem ateia fogo na casa com mulher e filha em tentativa de feminicídio em Antônio João
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
A vítima faleceu horas após ser esfaqueada
Polícia
Trabalhador rural morre ao ser esfaqueado em fazenda de Figueirão
JD1TV AGORA: Socorristas lutam para salvar homem que infartou enquanto dirigia em Campo Grande
Polícia
JD1TV AGORA: Socorristas lutam para salvar homem que infartou enquanto dirigia em Campo Grande
Imagem ilustrativa de enforcamento
Polícia
Mulher é salva após ser estrangulada pelo marido na frente de criança em Aquidauana
Idoso morre ao entrar em confronto com a PM em Guia Lopes da Laguna
Polícia
Idoso morre ao entrar em confronto com a PM em Guia Lopes da Laguna
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motorista cai em buraco e bate em carreta tombada na MS-480

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Briga por ciúmes termina com um morto no Jardim Itamaracá