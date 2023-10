Sumido há cinco dias, vizinhos encontram morador morto no Santo Amaro

Idoso, de 70 anos, foi encontrado morto no início da noite desta quinta-feira (12) em sua residência, na região do bairro Santo Amaro, em Campo Grande. Ele não era visto pelos vizinhos há pelo menos cinco dias na rua onde morava.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, vizinhos estranharam o desaparecimento repentino do morador e alegaram que não visualizaram ele na rua por cerca de 4 dias.

Por conta de um forte cheiro que vinha da residência, um vizinho pediu ajuda de outro morador e com auxílio de uma escada, pulou o muro e ao chegar perto da janela, visualizou o corpo no chão com muitas moscas.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Enquanto aguardavam a chegada das autoridades, os militares conversaram com alguns familiares que apareceram e disseram que a vítima morava sozinha, mas que no domingo tentaram contato com o idoso pelo WhatsApp, contudo não obtiveram resposta, pois às vezes ele não tinha internet, por isso não se preocuparam.

A Polícia Científica, em uma análise preliminar, apontou que a morte possa ter acontecido há pelo menos cinco dias.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também