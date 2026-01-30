Suspeitos de matar 'Tuca' são presos em Três Lagoas

O casal suspeito de cometer o homicídio contra Valdeci Ferreira Oliveira, de 47 anos, conhecido como Tuca, foi preso pela Polícia Civil durante a tarde desta quinta-feira, dia 29, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O crime ocorreu há aproximadamente duas semanas, no Bairro Quinta da Lagoa, quando a vítima foi morta no interior de sua residência, após sofrer um golpe de arma branca, na região do coração, sendo encontrada já em óbito no local.

Tão logo o corpo foi localizado, equipes da SIG e do NRI iniciaram imediatamente as investigações, empreendendo diversas diligências com o objetivo de esclarecer a autoria e circunstâncias do crime.

Durante os trabalhos foram analisadas imagens de câmeras de segurança, reconstituído o deslocamento dos investigados após a prática do crime, bem como recebidas denúncias, compartilhados informações com outras equipes policiais, e colhidos depoimentos testemunhais relevantes para a elucidação dos fatos.

Diante do vasto material probatório reunido, o delegado de polícia da SIG representou pelas prisões temporárias do casal investigado, sendo que após manifestação favorável do Ministério Público, as medidas constritivas restaram decretadas pela Vara do Juiz das Garantias, do Tribunal do Júri e da Execução Penal, da Comarca de Três Lagoas.

Após o cumprimento das ordens judiciais, os investigados, de 40 e 30 anos, foram conduzidos à sede da SIG, onde foram formalmente interrogados, na forma da lei.

Com a efetivação das prisões, as investigações serão concluídas, e o inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público para análise e adoção das medidas legais cabíveis.

Os investigados poderão ser processados pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo fútil e pela dissimulação, com pena máxima prevista de trinta anos de reclusão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também