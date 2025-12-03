Traficante capota caminhonete com drogas e morre em hospital de Iguatemi

O traficante Celso Patrick Gabilão Marques, de 29 anos, morreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, dia 3, ao capotar uma caminhonete Volkswagen Amarok carregada com drogas na MS-295, em Iguatemi.

Ele chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A caminhonete estava com registro de furto ou roubo na cidade de Paranavaí, no interior do Paraná.

Conforme o boletim de ocorrência, o fato chegou até o conhecido da Polícia Militar por volta das 5h da manhã, quando populares passaram pelo local e visualizaram a caminhonete capotada e Celso Patrick caído próximo ao veículo.

Quando os militares chegaram no local, identificaram que haviam vários tabletes e fardos de maconha espalhados pela via e o traficante sendo socorrido. A caminhonete estava enroscada nos fios de cerca por cima de um barranco.

Enquanto os policiais realizaram os procedimentos, inclusive para acionar um guincho e levar a caminhonete para o pátio da Polícia Civil, foram informados que Celso não resistiu e faleceu no hospital.

Foram contabilizados 1.653 quilos, distribuídos em 65 fardos e centenas de tabletes.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima e tráfico de drogas.

