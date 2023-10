Traficantes tentam matar desafetos em Chapadão do Sul e são presos horas depois

Quatro jovens, de 19, 20, 23 e 25 anos, foram alvo de uma tentativa de assassinato durante a tarde de quinta-feira (12), no cruzamento da Rua P5 com a Rua P2, em Chapadão do Sul. As vítimas tomavam tereré quando foram surpreendidas pelos disparos. Todos os autores foram presos horas depois do crime.

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas estavam aproveitando o feriado juntos e tomando tereré quando começaram a observar a movimentação de um Fiat Pálio prata, um branco e uma moto, que estava ‘rondando’ o grupo.

Em determinado momento, um dos ocupantes do Pálio apontou uma arma contra as vítimas. Logo em seguida, a motocicleta parou próximo a calçada e efetuou dois disparos em direção ao grupo de jovens, fugindo em seguida.

As vítimas conseguiram encontrar uma cápsula de calibre 9mm deflagrada, entregando o objeto as autoridades policiais. Um dos rapazes contou a Polícia Militar que teria visto o ocupante do Pálio, responsável por apontar a arma para o grupo, estava rondando a residência desde as primeiras horas da manhã de ontem.

Diante dos fatos narrados, as equipes policiais repassaram as informações para as autoridades das cidades vizinhas e para a PMR (Polícia Militar Rodoviária). Neste meio tempo, foi feita uma ligação anônima informando a policia que a moto em questão havia sido abandonada e todos os suspeitos estavam dentro do Pálio branco.

Com isso, as equipes conseguiram chegar até a residência de um dos suspeitos. Dentro da casa, foi localizada uma munição de calibre 38. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Outros três autores foram pegos pela PMR na rodovia sentido Cassilandia. Durante a revista, foi encontrado com eles os capacetes e uma arma de fogo calibre 9mm, com 12 munições.

Os presos relataram que a tentativa de assassinato aconteceu por conta de uma disputa pelo território de venda de drogas e rivalidade entre alguns traficantes e organizações criminosas. Consta ainda no boletim de ocorrência que todos os envolvidos, autores e vítimas, são conhecidos no meio policial.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e posse irregular de ama de fogo.

