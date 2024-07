Venezuelano é esfaqueado pela esposa paraguaia após discussão em Campo Grande

Venezuelano, de 33 anos, precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, após ser esfaqueado pelo menos duas vezes pela sua companheira, de nacionalidade paraguaia, no final da noite deste domingo (14), após uma discussão entre eles na residência onde moram, no bairro Santo Amaro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar visitou as dependências do hospital para conversar com a vítima, que relatou que estava na companhia da esposa na residência, mas que em determinado momento, ambos começaram a discutir - sem dizer o motivo do entreveiro.

O venezuelano narra que a mulher pegou um canivete e desferiu dos golpes contra ele, causando lesões na barriga e nas costas, na altura da lombar. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a unidade hospitalar.

O homem relatou ainda que é casado há dois anos com a suspeita.

Ele ficou internado para a realização de exames com intuito de saber a extensão das lesões causadas pelos golpes de canivete.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também