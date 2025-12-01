Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Vício em cigarro eletrônico faz adolescente perder pedaços do pulmão

Casos como o de Lee Ray não são isolados, uma vez que há evidências científicas de que o uso de cigarros eletrônicos, mesmo sem combustão de tabaco, pode causar danos graves aos pulmões

01 dezembro 2025 - 19h11Brenda Assis
Dr Canela

Quando tinha 14 anos, Lee Ray King, de Wellington, na Nova Zelândia, começou a usar cigarro eletrônico (vape). Rapidamente, o menino se tornou dependente até que seus pulmões colapsaram várias vezes e ele precisou de cirurgias para a retirada de tecidos mortos do órgão.

Em entrevista ao jornal The Sun, Lee Ray conta que não gostava muito de vape, mas seguiu o hábito e logo se viu fumando todos os dias e todas as horas, por três anos. Aos 17 anos, em agosto de 2024, ele sentiu uma dor muito forte do lado esquerdo do pulmão, além de uma dificuldade enorme para respirar.

O rapaz procurou ajuda da mãe, Kylee Jope, que levou o filho para o hospital o mais rápido que pôde. Exames mostraram se tratar de um quadro de pneumotórax, ou seja, pequenas bolhas de ar vazando para o espaço entre o pulmão e a parede torácica, provocando o primeiro colapso do órgão. Nas semanas seguintes, o pulmão esquerdo de Lee Ray colapsou mais quatro vezes.

Para evitar que os colapsos se repetissem, os médicos realizaram uma pleurodese procedimento que une o pulmão à parede torácica e, quando esse procedimento falhou, os médicos optaram por uma pleurectomia, para remover a membrana da parede do peito.

Somente na terceira cirurgia, os médicos conseguiram extrair os pedaços danificados do pulmão de Lee Ray, visivelmente “pretos e ressecados”, segundo os médicos contaram para a família do adolescente.

Casos como o de Lee Ray não são isolados, uma vez que há evidências científicas de que o uso de cigarros eletrônicos, mesmo sem combustão de tabaco, pode causar danos graves aos pulmões. A condição conhecida como EVALI (lesão pulmonar associada ao uso de produtos para vaping) já foi documentada em diversos jovens.

A inalação dos líquidos usados em vapes, que contêm nicotina e diversas outras substâncias químicas, representa risco porque muitas dessas substâncias não têm toxicidade para inalação devidamente avaliada.

Tanto Lee Ray quanto sua família ficaram abalados e decidiram tornar pública a história com a intenção de alertar outros jovens para os perigos do vaping.

Um ano depois, ainda em recuperação, Lee afirma que nunca mais chegará perto de cigarros eletrônicos. Ele planeja enterrar os pedaços removidos do pulmão no quintal de casa, como símbolo da experiência traumática.

Como forma de agradecimento pela vida do filho, Kylee projeta campanhas com estudantes locais no próximo ano, para tentar impedir que outras famílias passem pelo mesmo.

O drama vivido por Lee Ray King serve de alerta, já que cigarros eletrônicos não são uma alternativa inofensiva e podem levar a consequências sérias, irreversíveis e potencialmente fatais.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Segurança é esfaqueado ao tentar retirar cliente de conveniência em Dourados
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é espancado por moradores do Jardim Aeroporto e socorrido em estado grave
JD1TV AGORA: Ladrão é esfaqueado após vender bomba de poço furtada em Campo Grande
Polícia
JD1TV AGORA: Ladrão é esfaqueado após vender bomba de poço furtada em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Homem ateia fogo na casa com mulher e filha em tentativa de feminicídio em Antônio João
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
Polícia
Socorristas confirmam óbito de homem que infartou ao volante após 1h30 de reanimação
A vítima faleceu horas após ser esfaqueada
Polícia
Trabalhador rural morre ao ser esfaqueado em fazenda de Figueirão
JD1TV AGORA: Socorristas lutam para salvar homem que infartou enquanto dirigia em Campo Grande
Polícia
JD1TV AGORA: Socorristas lutam para salvar homem que infartou enquanto dirigia em Campo Grande
Imagem ilustrativa de enforcamento
Polícia
Mulher é salva após ser estrangulada pelo marido na frente de criança em Aquidauana
Idoso morre ao entrar em confronto com a PM em Guia Lopes da Laguna
Polícia
Idoso morre ao entrar em confronto com a PM em Guia Lopes da Laguna
O acidente aconteceu na tarde de ontem
Polícia
Motorista cai em buraco e bate em carreta tombada na MS-480

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Briga por ciúmes termina com um morto no Jardim Itamaracá