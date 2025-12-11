VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande

Caminhoneiro, ainda não identificado, foi encontrado morto durante a noite desta quinta-feira, dia 11, na cabine de um caminhão no pátio de um posto de combustível na BR-163, em Campo Grande.

Informações repassadas para a reportagem apontam que a vítima teria aberto a porta do caminhão pela última vez na terça-feira, dia 9.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, o caminhoneiro teria chegado no posto no último domingo, dia 7, e permanecido na capital sul-mato-grossense nos últimos dias.

Porém, com o passar dos dias e nenhuma movimentação no caminhão, tendo a porta sendo aberta pela última vez na terça-feira, a empresa desconfiou. Quando pessoas estiveram próximo ao caminhão, visualizaram a vítima dentro, sem os sinais vitais.

A princípio, o caminhoneiro estava com o corpo inchado e possível estado avançado de decomposição. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho técnico.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos de praxe. Foi necessário também a presença de um chaveiro para conseguir abrir a porta do caminhão.

Ainda conforme apurado pela reportagem, a empresa em questão tem sede própria em São Paulo e trabalha com transportes, armazenagem, locação e pneus.

