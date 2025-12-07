Menu
Polícia

VÍDEO: Bombeiros salvam vida de criança que se engasgou com bala em Corumbá

Família usou o veículo para procurar ajuda no quartel da corporação

07 dezembro 2025 - 16h14Luiz Vinicius
Militar correu para salvar a meninaMilitar correu para salvar a menina   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Menina, de 2 anos, foi salva pela agilidade do Corpo de Bombeiros ao conseguirem desobstruir as vias aéreas da criança que se engasgou com uma bala no começo da noite deste sábado, dia 6, em Corumbá.

Os pais procuraram diretamente o quartel da corporação para pedir ajuda, quando um dos militares passou a realizar duas manobras de tapotagem - técnica usada no engasgo infantil.

Segundo a corporação, graças as técnicas eficientes e rápida, a bala foi retirada e a criança voltou ao normal, apresentando choro espontâneo. Durante a verificação do quadro de saúde, não foi identificado novos sinais de obstrução.

A família encaminhou a criança até o Pronto-Socorro de Corumbá para melhor avaliação médica.

"Este caso reforça a importância de todos conhecerem e aprenderem as manobras de desobstrução das vias aéreas. Em casos de engasgo, cada segundo conta e a ação correta pode salvar uma vida", disse em nota o Corpo de Bombeiros.

 

