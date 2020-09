Vídeo - Homem esfaqueia esposa por ciúmes de conversas em bar

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Um homem, numa crise de ciúmes, esfaqueou a esposa na noite de terça-feira (8), em um bar no Bairro Jardim Vista Alegre, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Toda ação foi registrada pela câmera de monitoramento do estabelecimento e segundo o site Mídia News, o boletim de ocorrência, mostra que a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 18h.

O casal estava no local ingerindo bebidas alcoólicas, quando o suspeito, segundo o relato de testemunhas, passou a ficar com ciúmes da esposa conversando com outros homens.

Ele se armou com uma faca e partiu para cima dela. A mulher ainda tentou fugir, mas o homem correu atrás dela.

A câmera do bar registrou o momento em que ela cai ao tentar correr do marido. Neste momento, a vítima ainda é golpeada novamente. Outras pessoas que estavam no local tantem intervir, jogando e batendo com mesas e cadeiras no suspeito.

Ele fugiu em seguida, mas a PM fez rondas e conseguiu localizá-lo próximo ao local do crime.

A mulher e o homem que foram esfaqueados foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde seguem internados.

Veja o momento do atentado de homicídio:

Deixe seu Comentário

Leia Também