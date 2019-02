Vídeo - Homem tem língua e dedos decepados a golpes de facão

O vídeo mostra um homem que teria sido capturado por criminosos de uma facção no estado do Ceará. A vítima teve a língua e os dedos da mão cortados com um facão de forma cruel.

O local onde as cenas foram gravadas não foi repassado para nossa equipe, mais segundo informações, o homem que foi mutilado estaria sendo punido no tal “tribunal do crime”.

Nas imagens é possível ver que um dos autores segura uma pistola, ao menos cinco pessoas participaram do crime. Primeiro os criminosos arrancam a língua da vítima, logo em seguida, colocam a mão do homem em cima de uma pedra, e continuam com a sessão de tortura, os autores não conseguem arrancar os dedos com o facão e utilizam uma faca menor.

A vítima não esboça nenhum tipo de reação para tentar fugir. A polícia local investiga o caso e busca pelos criminosos, que ameaçaram e mutilaram o homem.

