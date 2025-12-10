VÍDEO: PM intervém em agressão e fere a tiros, homem que agredia esposa no Taveirópolis

Homem, de 45 anos, foi baleado por um policial militar após ser flagrado agredindo uma mulher no bairro Taveirópolis, em Campo Grande, na noite desta terça-feira, dia 9. Ele estaria sob efeito de drogas.

O policial chegou a pedir para que o agressor cessasse a violência contra a mulher, no entanto, o homem continuou agressivo e partiu para cima do militar, que precisou usar a arma que portava.

Conforme informações repassadas para a reportagem, o disparo atingiu a região do abdômen. Mesmo ferido, o suspeito entrou no próprio veículo e buscou atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

A Polícia Militar foi acionada e passou a coletar detalhes, conversando com a esposa do autor, que informou que o marido é usuário de drogas.

A Polícia Científica foi acionada para coletar evidências, uma vez que manchas de sangue e cápsula de 9 milímetros estavam no chão.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também