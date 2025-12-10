Menu
Polícia

VÍDEO: PM intervém em agressão e fere a tiros, homem que agredia esposa no Taveirópolis

Suspeito estaria sob efeito de entorpecentes quando agrediu a esposa e avançou contra o militar

10 dezembro 2025 - 12h39Luiz Vinicius e Brenda Assis
Ocorrência aconteceu no bairro TaveirópolisOcorrência aconteceu no bairro Taveirópolis   (WhatsApp/JD1 Notícias)
Homem, de 45 anos, foi baleado por um policial militar após ser flagrado agredindo uma mulher no bairro Taveirópolis, em Campo Grande, na noite desta terça-feira, dia 9. Ele estaria sob efeito de drogas.

O policial chegou a pedir para que o agressor cessasse a violência contra a mulher, no entanto, o homem continuou agressivo e partiu para cima do militar, que precisou usar a arma que portava.

Conforme informações repassadas para a reportagem, o disparo atingiu a região do abdômen. Mesmo ferido, o suspeito entrou no próprio veículo e buscou atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

A Polícia Militar foi acionada e passou a coletar detalhes, conversando com a esposa do autor, que informou que o marido é usuário de drogas.

A Polícia Científica foi acionada para coletar evidências, uma vez que manchas de sangue e cápsula de 9 milímetros estavam no chão.

 

