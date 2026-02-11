VÍDEO: Tamanduá-bandeira é capturado após invadir shopping para 'dar role' em Campo Grande

Um tamanduá-bandeira foi resgatado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) depois de ser encontrado nas dependências do Shopping Campo Grande, na sexta-feira (6). O animal foi capturado com segurança e encaminhado para avaliação veterinária.

Segundo a PMA, a equipe fez uma análise preliminar no local e não encontrou lesões aparentes no tamanduá. Em seguida, ele foi acondicionado e levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde passará por exames mais detalhados e acompanhamento técnico.

O tamanduá-bandeira é uma espécie nativa do Brasil e tem papel importante no equilíbrio ambiental, já que se alimenta principalmente de formigas e cupins. O animal pode chegar a mais de dois metros de comprimento, contando a cauda, e pesar até 40 quilos.

De acordo com os órgãos ambientais, a presença de animais silvestres em áreas urbanas tem se tornado mais comum. A orientação é para que a população mantenha distância e acione a Polícia Militar Ambiental ao encontrar um animal desse tipo.

O tamanduá-bandeira é classificado como vulnerável à extinção, segundo órgãos de conservação.

