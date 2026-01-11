Vizinhos 'saem no soco' após discussão por lixo no distrito de Anhanduí

Uma discussão entre vizinhos por causa de lixo terminou em briga na tarde de sábado (10), no distrito de Anhanduí, em Campo Grande. O desentendimento aconteceu em frente a uma residência na Rua Vila Nova e deixou os dois envolvidos com ferimentos leves.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou quando um morador acusou o vizinho de jogar lixo em frente a um terreno ao lado da casa. A discussão verbal se intensificou e acabou virando agressão física, com troca de empurrões e socos. Quando a equipe chegou ao local, os ânimos já estavam mais controlados. Um dos homens ficou com um ferimento no supercílio e o outro apresentou arranhões no pescoço.

O caso foi registrado como briga entre vizinhos na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde as partes manifestaram interesse em representar criminalmente.

