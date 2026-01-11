Menu
Menu Busca domingo, 11 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Vizinhos 'saem no soco' após discussão por lixo no distrito de Anhanduí

A confusão virou caso de polícia e os dois foram levado à delegacia

11 janeiro 2026 - 10h46Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Freepik)

Uma discussão entre vizinhos por causa de lixo terminou em briga na tarde de sábado (10), no distrito de Anhanduí, em Campo Grande. O desentendimento aconteceu em frente a uma residência na Rua Vila Nova e deixou os dois envolvidos com ferimentos leves.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou quando um morador acusou o vizinho de jogar lixo em frente a um terreno ao lado da casa. A discussão verbal se intensificou e acabou virando agressão física, com troca de empurrões e socos. Quando a equipe chegou ao local, os ânimos já estavam mais controlados. Um dos homens ficou com um ferimento no supercílio e o outro apresentou arranhões no pescoço.

O caso foi registrado como briga entre vizinhos na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde as partes manifestaram interesse em representar criminalmente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Polícia Militar de Rio Brilhante
Polícia
Agressor é preso após atacar esposa e filhos com faca em Rio Brilhante
Área dos Escoteiros do Clube Sesi
Polícia
Homem é baleado ao invadir e tentar atacar vigilante no Clube do Sesi
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Homem foragido morre após atirar contra policiais em Ponta Porã
Polícia
Homem foragido morre após atirar contra policiais em Ponta Porã
O motorista foi preso no local
Polícia
Caminhão é apreendido com quase 400kg de drogas em carga de borato em Corumbá
Veículo ficou completamente destruído
Polícia
Vídeo: Carro com oito pessoas pega fogo após bater em muro na Avenida Cafezais
Barraco em que a vítima morava ficou destruido
Polícia
AGORA: Mulher é espancada, consegue fugir, mas tem casa incendiada pelo marido no Noroeste
Foto: Google Maps
Polícia
Golpe do falso advogado faz mulher perder R$ 10 mil em Paraíso das Águas
Foto: Ponta Porã News
Polícia
Motorista é preso após atropelamento que matou motociclista
Foto: FTN
Polícia
Militar aposentado é detido por ameaças contra a própria esposa

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino