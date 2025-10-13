Voltando de conveniência, homem é ferido por bala perdida no Los Angeles

Homem, de 39 anos, ficou ferido após ser atingido na coxa esquerda por uma bala perdida, durante a noite deste domingo (12), no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava retornando para a casa do sobrinho, após ter ido a uma conveniência, quando percebeu uma briga envolvendo quatro homens no cruzamento das ruas Engenheiro Paulo Frontin com Angelo Souza Castro.

Em determinado momento, escutou o disparo de arma de fogo e percebeu que foi atingido na coxa esquerda, com o projétil saindo próximo ao joelho.

Ferido, o homem continuou o trajeto para a casa do sobrinho, onde pediu ajuda e foi levado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, sendo medicado. Foi informado para a Polícia Militar que a vítima passa bem, não houve fraturas e o projétil foi transfixado.

Ele foi transferido para a Santa Casa para exames mais detalhados.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa, disparo de arma de fogo e porte de arma. Nenhum suspeito foi localizado.

