Eleições 2026
“Somos um só”, diz Reinaldo ao destacar chapa ao Senado com Nelsinho como suplente
Ex-governador afirmou que união do grupo de centro-direita fortalece projeto para as eleições e elogiou gesto do senador ao abrir mão da candidatura
“Não tem uma divisão. Aqui não tem o Nelson, não tem o Reinaldo, não tem o Contar. Nós somos um só”. A declaração do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) resume a articulação política construída pelo Partido Liberal em Mato Grosso do Sul para a disputa eleitoral deste ano.
Candidato ao Senado, Azambuja terá ao lado o senador Nelsinho Trad como primeiro suplente. A composição foi construída após Nelsinho abrir mão da candidatura própria ao Senado para integrar a chapa de Azambuja. Para Reinaldo, a decisão representa um gesto de união entre lideranças do campo da centro-direita em Mato Grosso do Sul.
“Eu acho que o Nelson fez um gesto de grandeza e de uma união de propósito. Muitas vezes nós entrarmos com o campo dividido, e a união do Nelson foi para unir o campo, o campo da direita e do centro”, afirmou.
O ex-governador destacou que a aliança reúne partidos e lideranças que estiveram em lados diferentes em eleições anteriores, mas que agora se juntam em torno de um projeto de continuidade. “Nos unimos primeiro por Mato Grosso do Sul, pela continuidade de um trabalho que tem dado certo”, declarou, citando avanços em áreas como investimentos, educação, saúde e desenvolvimento econômico.
Nelsinho Trad afirmou que, como primeiro suplente, terá a missão de fortalecer a campanha e contribuir na articulação política do grupo pelo Estado. “A minha função é contribuir com o grupo no sentido de honrar os compromissos de reuniões, de estar no município da região norte, não podendo ir para a região sul, substituir os candidatos para que a gente possa fazer a nossa proposta do jeito que o senhor viu aqui”, afirmou.
O senador disse ainda que a decisão foi tomada com o objetivo de garantir a continuidade do trabalho desenvolvido em Mato Grosso do Sul. “Eu não sou de colocar carro na frente dos bois. Nós temos um objetivo, que é dar sequência ao trabalho que Mato Grosso do Sul tem desenvolvido aqui no Estado e lá no Senado, como nós vamos fazer eu e a Tereza”, disse.
Ao reforçar a união da chapa, Reinaldo afirmou que o grupo pretende trabalhar de forma conjunta para a disputa eleitoral. “Aqui não tem uma divisão. Aqui não tem o Nelson, não tem o Reinaldo, não tem Contar. Nós somos um só. Vamos trabalhar para vencer as eleições”, finalizou.
Confira os candidatos para as eleições de 2026
Durante a convenção estadual do Partido Liberal (PL) em Mato Grosso do Sul, foram homologados os nomes que vão disputar as eleições gerais de 2026. Confira a composição:
Governador e vice-governador
Governador: Eduardo Riedel (Eduardo Corrêa Riedel) – número 11
Vice-governador: Barbossa (José Carlos Barbosa) – número 11
Coligação majoritária: PL, União Progressista Brasil (UPB), Republicanos, Federação PSDB/Cidadania e MDB.
Senado Federal
Reinaldo Azambuja (Reinaldo Azambuja Silva) – número 222
1º suplente: Nelson Trad Filho
2º suplente: Felipe Mattos de Lima Ribeiro
Capitão Contar (Renan Barbosa Contar) – número 221
1º suplente: Cláudio George Mendonça
2º suplente: Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues
Deputado federal
Rodolfo Nogueira – 2211
Marcos Pollon – 2222
Tenente Portela – 2234
Giroto – 2255
André Campos – 2210
Ângelo Marcon – 2220
Mara Caseiro – 2200
Luana Ruiz – 2233
Cassy Monteiro – 2267