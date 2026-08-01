“Não tem uma divisão. Aqui não tem o Nelson, não tem o Reinaldo, não tem o Contar. Nós somos um só”. A declaração do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) resume a articulação política construída pelo Partido Liberal em Mato Grosso do Sul para a disputa eleitoral deste ano.

Candidato ao Senado, Azambuja terá ao lado o senador Nelsinho Trad como primeiro suplente. A composição foi construída após Nelsinho abrir mão da candidatura própria ao Senado para integrar a chapa de Azambuja. Para Reinaldo, a decisão representa um gesto de união entre lideranças do campo da centro-direita em Mato Grosso do Sul.

“Eu acho que o Nelson fez um gesto de grandeza e de uma união de propósito. Muitas vezes nós entrarmos com o campo dividido, e a união do Nelson foi para unir o campo, o campo da direita e do centro”, afirmou.

O ex-governador destacou que a aliança reúne partidos e lideranças que estiveram em lados diferentes em eleições anteriores, mas que agora se juntam em torno de um projeto de continuidade. “Nos unimos primeiro por Mato Grosso do Sul, pela continuidade de um trabalho que tem dado certo”, declarou, citando avanços em áreas como investimentos, educação, saúde e desenvolvimento econômico.

Nelsinho Trad afirmou que, como primeiro suplente, terá a missão de fortalecer a campanha e contribuir na articulação política do grupo pelo Estado. “A minha função é contribuir com o grupo no sentido de honrar os compromissos de reuniões, de estar no município da região norte, não podendo ir para a região sul, substituir os candidatos para que a gente possa fazer a nossa proposta do jeito que o senhor viu aqui”, afirmou.

O senador disse ainda que a decisão foi tomada com o objetivo de garantir a continuidade do trabalho desenvolvido em Mato Grosso do Sul. “Eu não sou de colocar carro na frente dos bois. Nós temos um objetivo, que é dar sequência ao trabalho que Mato Grosso do Sul tem desenvolvido aqui no Estado e lá no Senado, como nós vamos fazer eu e a Tereza”, disse.

Ao reforçar a união da chapa, Reinaldo afirmou que o grupo pretende trabalhar de forma conjunta para a disputa eleitoral. “Aqui não tem uma divisão. Aqui não tem o Nelson, não tem o Reinaldo, não tem Contar. Nós somos um só. Vamos trabalhar para vencer as eleições”, finalizou.

Confira os candidatos para as eleições de 2026

Durante a convenção estadual do Partido Liberal (PL) em Mato Grosso do Sul, foram homologados os nomes que vão disputar as eleições gerais de 2026. Confira a composição:

Governador e vice-governador

Governador: Eduardo Riedel (Eduardo Corrêa Riedel) – número 11

Vice-governador: Barbossa (José Carlos Barbosa) – número 11

Coligação majoritária: PL, União Progressista Brasil (UPB), Republicanos, Federação PSDB/Cidadania e MDB.

Senado Federal

Reinaldo Azambuja (Reinaldo Azambuja Silva) – número 222

1º suplente: Nelson Trad Filho

2º suplente: Felipe Mattos de Lima Ribeiro

Capitão Contar (Renan Barbosa Contar) – número 221

1º suplente: Cláudio George Mendonça

2º suplente: Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues

Deputado federal

Rodolfo Nogueira – 2211

Marcos Pollon – 2222

Tenente Portela – 2234

Giroto – 2255

André Campos – 2210

Ângelo Marcon – 2220

Mara Caseiro – 2200

Luana Ruiz – 2233

Cassy Monteiro – 2267