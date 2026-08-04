Política
DC oficializa nomes para disputa ao Governo de MS, Senado e Legislativos
Convenção confirmou Renato Gomes como candidato ao cargo majoritário
O Democracia Cristã (DC) oficializou, nesse domingo (2), as candidaturas do economista Renato Gomes, ao Governo de Mato Grosso do Sul, e de Luiz Antonio Lemes de Oliveira, ao Senado Federal como suas candidaturas majoritárias. A convenção também homologou os nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.
O partido informou que o candidato a vice-governador segue em negociação com possíveis aliados e deve ser definido até esta terça-feira (4), prazo final para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Além de Renato Gomes já foram oficializados na disputa do Executivo Estadual, Eduardo Riedel (PP), Fábio Trad (PT), Lucien Rezende (PSOL) e Jeferson Bezerra (Agir).
Candidaturas homologadas pelo DC
Governador
* Renato Wanderley Gomes.
Senador
* Luiz Antonio Lemes de Oliveira (Luiz Lemos).
Suplentes ao Senado
Roberto Oscar Patzlaff (1º suplente);
Aldeci Teixeira dos Santos (2º suplente).
Candidatos a deputado federal
Luiz Henrique Correia de Pádua Pereira;
Raphael Perez Scapulatempo Filho;
Joelson Sebastião Balejo de Arruda;
Sophia de Santana Moreira;
José Lopes dos Santos Sobrinho;
Deyvid Alves Pessuti;
Luciane de Matos Nantes Costadele;
Flávia Argemiro de Almeida e Silva;
Rozenaldo dos Santos Maurício.
Candidatos a deputado estadual
Adilson Alves de Oliveira;
Davi Ribeiro Chaves;
Fernando Teixeira Cardoso;
Geraldo Luiz Alexandre da Silva;
Gian Marcos Rafael;
Gleomar Hagamenon Machado de Almeida;
João Farias Alves;
Katiusci Campos Valejo;
Valdir Alves;
Rafael da Silva Jorge;
Jesson da Silva Santos;
Sirlene dos Santos Machado;
Camila Araujo Viera;
Miguel Palácios Rodrigues;
André da Costa Maciel;
Antonio Carlos Rodrigues Farias;
Darci Roberto Laureano;
Juliana Lopes da Silva Gamarra;
Maria Rosalina Gomes Costa;
Cleide Ferreira de Oliveira;
Maria Isabela Oliveira Saldanha;
Eudes de Oliveira Santander;
Cláudio Domingos da Silva;
Marcelo Monteiro Padial;
Osielly Barreto da Costa.