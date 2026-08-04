O Democracia Cristã (DC) oficializou, nesse domingo (2), as candidaturas do economista Renato Gomes, ao Governo de Mato Grosso do Sul, e de Luiz Antonio Lemes de Oliveira, ao Senado Federal como suas candidaturas majoritárias. A convenção também homologou os nomes que disputarão vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa.

O partido informou que o candidato a vice-governador segue em negociação com possíveis aliados e deve ser definido até esta terça-feira (4), prazo final para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Além de Renato Gomes já foram oficializados na disputa do Executivo Estadual, Eduardo Riedel (PP), Fábio Trad (PT), Lucien Rezende (PSOL) e Jeferson Bezerra (Agir).

Candidaturas homologadas pelo DC

Governador

* Renato Wanderley Gomes.

Senador

* Luiz Antonio Lemes de Oliveira (Luiz Lemos).

Suplentes ao Senado

Roberto Oscar Patzlaff (1º suplente);

Aldeci Teixeira dos Santos (2º suplente).

Candidatos a deputado federal

Luiz Henrique Correia de Pádua Pereira;

Raphael Perez Scapulatempo Filho;

Joelson Sebastião Balejo de Arruda;

Sophia de Santana Moreira;

José Lopes dos Santos Sobrinho;

Deyvid Alves Pessuti;

Luciane de Matos Nantes Costadele;

Flávia Argemiro de Almeida e Silva;

Rozenaldo dos Santos Maurício.

Candidatos a deputado estadual

Adilson Alves de Oliveira;

Davi Ribeiro Chaves;

Fernando Teixeira Cardoso;

Geraldo Luiz Alexandre da Silva;

Gian Marcos Rafael;

Gleomar Hagamenon Machado de Almeida;

João Farias Alves;

Katiusci Campos Valejo;

Valdir Alves;

Rafael da Silva Jorge;

Jesson da Silva Santos;

Sirlene dos Santos Machado;

Camila Araujo Viera;

Miguel Palácios Rodrigues;

André da Costa Maciel;

Antonio Carlos Rodrigues Farias;

Darci Roberto Laureano;

Juliana Lopes da Silva Gamarra;

Maria Rosalina Gomes Costa;

Cleide Ferreira de Oliveira;

Maria Isabela Oliveira Saldanha;

Eudes de Oliveira Santander;

Cláudio Domingos da Silva;

Marcelo Monteiro Padial;

Osielly Barreto da Costa.