Mato Grosso do Sul já contabiliza 63 denúncias de possíveis crimes e irregularidades eleitorais na plataforma Pardal. Campo Grande concentra a maior parte dos registros, com 26 ocorrências, seguida por Dourados, que soma 11 denúncias. Ao todo, eleitores de 15 municípios do Estado já utilizaram a ferramenta.

Entre as irregularidades mais denunciadas estão propaganda eleitoral na internet, uso de bens públicos, propaganda em vias públicas e outdoors. A plataforma permite que eleitores comuniquem à Justiça Eleitoral situações que possam estar em desacordo com as regras da campanha.

Os candidatos a deputado estadual aparecem entre os principais alvos, com 28 registros. Na sequência estão outras candidaturas ao cargo de deputado estadual, com 20 ocorrências, além de partidos ou coligações, com nove. Também foram registradas três denúncias envolvendo candidatos ao Governo do Estado e duas relacionadas ao Senado.

Cerca de 71% das ocorrências registradas em Mato Grosso do Sul já foram peticionadas no sistema do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Como funciona o Pardal

A plataforma Pardal permite que qualquer cidadão comunique à Justiça Eleitoral uma possível irregularidade. Para registrar a denúncia, é necessário se identificar por meio do e-Título ou da conta Gov.br. De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), os dados de identificação do denunciante permanecem protegidos por sigilo.

O Pardal Móvel está disponível gratuitamente para smartphones e tablets nas lojas Google Play e App Store. Já o Pardal Web permite consultar estatísticas públicas relacionadas às denúncias recebidas.

Durante o registro, o eleitor deve descrever a situação que considera irregular. O sistema faz uma classificação preliminar do relato, separando casos relacionados à propaganda irregular na internet das demais modalidades de infração.

Antes do envio, a ferramenta também apresenta as regras eleitorais sobre condutas permitidas e proibidas. A medida busca orientar o eleitor e reduzir o número de denúncias feitas por engano.

É possível anexar provas ao relato, como fotografias, vídeos, áudios e links que ajudem a comprovar a possível irregularidade.

Depois que a denúncia é enviada, o sistema gera um número de protocolo. O cidadão pode acompanhar o andamento pelo próprio aplicativo ou por meio de um link encaminhado ao e-mail informado no cadastro.