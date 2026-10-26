Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que vai recorrer à Justiça para pedir a anulação do segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25). Após a confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador criticou a decisão que prorrogou o horário de votação até as 19h e questionou a atuação do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“É impossível reconhecer o resultado dessa eleição no contexto em que essas coisas aconteceram. Vamos pedir a anulação dessas eleições”, declarou Flávio durante pronunciamento.

O candidato contestou a decisão de Zanin, que determinou a extensão do horário de votação após um pedido relacionado a dificuldades no transporte de eleitores. Para Flávio, a medida alterou as regras durante a realização do pleito. “Não vou aceitar que a regra do jogo tenha sido mudada em cima do jogo”, afirmou.

Flávio também questionou a relação anterior de Zanin com Lula, já que o ministro atuou como advogado do petista antes de ser indicado ao STF. O senador alegou ainda que houve tratamento desigual entre eleitores de diferentes regiões devido às condições de encerramento das votações.

Além disso, afirmou que fiscais do PL teriam sido retirados da sala-cofre durante os procedimentos de apuração e cobrou esclarecimentos sobre o episódio. As alegações foram apresentadas pelo candidato durante sua manifestação após as eleições do segundo turno, neste domingo.