Adriane Lopes entrega revitalização do canteiro central da Afonso Pena

Para garantir a manutenção do canteiro central da Avenida Afonso Pena, na altura do centro de Campo Grande, uma parceria entre a prefeitura da Capital e a iniciativa privada garantiiu a revitalização do espaço. A prefeita Adriane Lopes esteve no local na manhã desta quarta-feira (30), realizando a entrega da revitalização.

Durante o evento, a prefeita destacou que o trabalho é fazer a zeladoria da cidade para que ela se torne cada vez mais atrativa. “Agora, trabalhando junto com a Semadur para que a cidade se torne cada vez mais uma cidade atrativa, que trabalha a sustentabilidade, que valoriza as árvores centenárias que estão aqui no canteiro principal da Afonso Pena”, comentou.

Conforme o projeto, a revitalização prevê o cultivo de flores e plantio de plantas ornamentais, como primaveras, ‘buchinhos’ e outras variedades. Ainda será feito o tratamento de reforço nutricional para as figueiras centenárias existentes no trecho entre a Rua Calógeras e a Rua José Antônio.

Aproximadamente 15 espécies de plantas e flores foram doadas a prefeitura por algumas empresas da iniciativa privada, como a Emais Urbanismo, Comper e Fort Atacadista, MRV Empreendimentos, Pax Nacional, HVM Incorporadora e Plaenge. As doações foram como um ‘presente’ para Campo Grande, em comemoração aos seus 124 anos. Com isso, as equipes da prefeitura realizaram apenas a mão de obra para finalização do projeto.

Por ser uma das principais avenidas de Campo Grande, e ter ainda um valor histórico e paisagístico, os espaços internos dos canteiros centrais da Avenida Afonso Pena receberão este manejo especial para a manutenção da arborização.

Assim como a prefeita, a secretária da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), Katia Sarturi, pontuou que vale a pena ressaltar a importância da conservação do espaço por parte da população. Uma das recomendações, para que auxilie no cuidado é não pisar na grama e nas plantas.

