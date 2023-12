Adriane renova frota de carros da SAS e entrega ambulâncias para Sesau

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, realizou na manhã desta quinta-feira (14) a entrega de 4 ambulâncias que serão responsáveis por fazer transportes eletivos na Capital, ou seja, locomoção de pacientes acamados e que fazem hemodiálise, além de 22 novos veículos para a Secretaria de Assistência Social (SAS). Juntando emendas e investimentos da prefeitura, foram mais de R$ 3 milhões de investimento.

Uma emenda federal, conquistada pela deputada Bia Cavassa, possibilitou a aquisição dos veículos. Com isso, a frota da Capital aumenta de 8 para 12 ambulâncias, sendo duas de suporte avançado.

Adriano Lopes destacou que pretende entregar ainda mais cinquenta ambulâncias para SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), logo no começo de 2024. “Todas serão compradas, organizando a gestão para que os nossos serviços atendam melhor a população de Campo Grande”, disse.

Além das ambulâncias, os recursos da SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) possibilitaram a aquisição de 21 novos carros, sendo Hyundai HB20 e Fiat Argo. Emenda do deputado estadual Lídio Lopes, ajudou com a compra de mais um veículo.

“Esse acréscimo na frota vai ser para atender os nossos serviços, especialmente CRAS, CREAS, centros de convivência, unidades de acolhimento e, inclusive estamos recebendo uma emenda do deputado Lidio Lopes para comprarmos um veículo para atuarmos no núcleo da primeira infância. Responsável por cuidar das visitações nos bairros para as crianças que estão de 0 a 6 anos”, disse o secretário da SAS, José Mario Antunes.

