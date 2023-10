Adriane Lopes entrega 13 veículos novos às secretarias da Capital

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, realizou na manhã desta quinta-feira (5) a entrega da primeira remessa de carros para várias secretarias da administração municipal, na Praça do Rádio, localizada na Avenida Afonso Pena, região central da Capital.

Em sua fala, a prefeita destacou que os veículos irão solucionar problemas hoje existentes com a frota atual. "Os veículos antigos, eles dão uma despesa muito grande para o erário (tesouro público), então nossa missão é, além de renovar, trazer a tecnologia e inovação e tudo o que tem de melhor no mercado para que a oferta de serviços da prefeitura seja cada dia melhor para a população”.

O investimento de mais de R$ 3,6 milhões deve contemplar várias secretarias, entre elas a de Cultura, Finanças, Gestão, Assistência Social, Sidiagro e a Agência de Tecnologia (AGTEC). Ao todo, foram entregues 10 caminhonetes, dois caminhões e um carro Spin. Adriane Lopes informou ainda que os veículos antigos serão leiloados pela prefeitura.

Uma das autarquias beneficiadas pelos novos carros é a Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), o secretário Adelaido Vila, pontuou que a renovação além de garantir a economia traz ainda mais segurança ao servidor.

“Então nós estamos gerando aqui economia e garantindo a segurança do trabalhador que visita as chacras, fazendas, assentamentos nas diferentes regiões de Campo Grande. A parte do agronegócio hoje acaba sendo prestigiada e vai nos permitir uma mobilidade maior”, disse o secretário.

Deixe seu Comentário

Leia Também