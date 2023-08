Bolsonaro recebe alta hospitalar

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (24) e deixou o hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Segundo o advogado do ex-presidente, Fábio Wajngarten, a internação foi para a realização de exames de rotina e está relacionada com a facada de 2018, e servem para avaliar a condição clínica de Bolsonaro, "principalmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo".

Desde que foi esfaqueado, Bolsonaro foi internado ao menos sete vezes durante períodos em que passou por crises, tanto pessoas pessoais quanto de governo e familiares.

Além disso, já passou por quatro cirurgias em decorrência do atentado.

Deixe seu Comentário

Leia Também