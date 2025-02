Clodoilson é o novo presidente da CCJ na Câmara Municipal de Campo Grande

O vereador Clodoilson Pires (Podemos) foi escolhido como o mais novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Campo Grande, que é considerada uma das mais importantes da Casa de Leis campo-grandense.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (18), e em conversa à imprensa, o novo presidente afirmou que a nova composição foi firmada após diálogo entre os vereadores. “Fizemos um acordo e teve um consenso dentro dos cinco membros”, comentou.

Além de Pires, Beto Avelar (PP) assume como vice-presidente. Também fazem parte da CCJ os vereadores Marquinhos Trad (PDT), Rafael Tavares (PL) e Dr. Lívio (União).

Com mais de 100 projetos para análise na CCJ, Clodoilson explica que os novos membros terão “que fazer uma força tarefa” para garantir que os textos sejam analisados e enviados para suas devidas comissões.

