Com três dias de duração, Seminário Internacional da Rota Bioceânica começou hoje na Capital

O governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Sebrae-MS, iniciou hoje (18) o Seminário Internacional da Rota Bioceânica, em Campo Grande. Durante o evento, está acontecendo a primeira edição da rodada de negócios está sendo feita na Sala Heliophar de Almeida, dentro do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Para o JD1, o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, pontou o que já aconteceu durante o primeiro dia de evento.

"Hoje envolvemos muito o setor privado, pois estamos discutindo muita obra pública. Tivemos uma roda de negócios com mais de 140 empresários, começando a discutir investimentos no Chile, Paraguai e no Brasil. Todas as câmaras técnicas estavam lotadas falando sobre impacto social, turismo, infraestrutura e facilitação de comércio apontando aquilo que precisa ser feito em casa área. Além disso, tivemos reunião com 24 prefeitos, chamados 'prefeitos da Rota Bioceânica' para ajudar na preparação para receber os investimentos que serão trazidos pela Rota", declarou.

Ao longo dos três dias de evento, dias 18, 19 e 20 de fevereiro, o seminário irá reunir cerca de 1.400 participantes, vindos de 22 países das Américas, Europa, África e Oceania.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, coordenadora do 'Prefeitos da Rota Bioceânica', falou sobre a importância do projeto para a Capital. "Esse é um projeto muito importante de desenvolvimento econômico para o município, ao longo do tempo conseguimos colocar Campo Grande como capital da Rota. Hoje propomos a criação do aplicativo da Rota Bioceânica e outras iniciativas, como a criação de uma associação para tratar dos interesses de cada cidade, sempre respeitando as leis e normativas de cada país", afirmou.

Em continuidade, Adriane disse querer colocar Campo Grande como protagonista no projeto.

Evento - O Seminário Internacional da Rota Bioceânica e o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico, que irá reunir cerca de 1.400 participantes, vindos de 22 países das Américas, Europa, África e Oceania. A realização é do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com apoio da Fiems, Sebrae, Energisa e Águas Guariroba.

O evento ocorre no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo e irá reunir autoridades dos governos brasileiro, paraguaio, argentino e chileno, dos municípios e governos regionais que são abrangidos pelo Corredor Bioceânico, assim como empresários e demais interessados da sociedade civil.

A programação contará com painéis, reuniões técnicas e culturais, envolvendo autoridades governamentais, empresários e especialistas de diversas áreas. As atividades ocorrem entre 18, 19 e 20 de fevereiro.

