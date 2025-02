CPI das Bets: Soraya Thronicke fala sobre 'pressão' contrária e finalização dos trabalhos

Com a volta da CPI das Bets para o dia 18 de fevereiro, quando serão retomadas as atividades em Brasília, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da Comissão, afirma que há pressões pelo fim das investigações e que os trabalhos devem ser finalizados até 30 de abril.

Instalada em 12 de novembro de 2024, a CPI já fez seis reuniões para votações de requerimentos e oitivas com empresários do setor de jogos online. Apesar da pressão, Soraya diz que os senadores não devem se intimidar, pois têm o apoio de Davi Alcolumbre, presidente do Senado e nos próximos dias, será priorizado a análise dos documentos que já chegaram e marcar alguns depoimentos.

“Temos muitos requerimentos para aprovar e uma agenda para administrar, temos mais de 300 requerimentos aprovados de informações e oitivas e o compromisso do senador Davi foi de apoiar nossa CPI. Isso é de extrema importância no momento em que a gente percebe a intenção de alguns de acabarem com a CPI”, contou Soraya.

A Comissão também recebe apoio da Polícia Federal e não deve pedir prorrogação de prazo, e os trabalhos devem ser encerrados no dia 30 de abril.

Soraya defende que os parlamentares não querem coibir os jogos online, mas regulamentar o ambiente onde ocorre a evasão de divisas, lavagem de dinheiro e o crime organizado.

Entre novembro e dezembro, a CPI aprovou 240 requerimentos e enviou 115 ofícios para diversas repartições públicas, como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e empresas responsáveis por sites de apostas online. Os senadores deverão votar nos próximos dias, outros 114 pedidos de informações e convocações.

