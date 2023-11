Deputados aprovam Plano Plurianual e receita do Estado para 2024

A ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) realizou na manhã desta terça-feira (14), uma sessão ordinária e outra extraordinária. Ao todo, foram sete proposições apreciadas pelos parlamentares.

Primeira discussão

Duas matérias de autoria do Poder Executivo foram aprovadas em primeira discussão. A Lei Orçamentária Anual (LOA), para exercício de 2024, com meta de receita e fixação de despesa no valor de R$ 25.488.531.930.

E o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024 a 2027, contendo as diretrizes, os objetivos e as meta da Administração Pública Estadual, bem como os indicadores, as iniciativas e as ações regionalizadas.

Discussão única

Foram duas propostas aprovadas em discussão única. O Projeto de Decreto Legislativo 24 de 2023, da Mesa Diretora da ALEMS, ratifica convênios, protocolos e ajustes, celebrados no âmbito do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária).

E o Projeto de Resolução 100 de 2023, do deputado Junior Mochi (MDB), institui a Comenda Jô Clemente em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

Última discussão

Em redação final, foi aprovado o Projeto de Lei 167 de 2023, de autoria do presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), que altera a legislação que instituiu no Estado o Programa Permanente de Combate aos Trotes Telefônicos, aplicados contra os serviços de atendimento às chamadas de emergência.

A modificação estabelece de maneira clara o conceito de acionamento inadequado, abrangendo chamadas originadas de má-fé ou que não tenham como finalidade o atendimento a uma situação real. Esta definição tem como objetivo fazer uma distinção entre os trotes telefônicos e situações em que ocorrem erros justificáveis, evitando assim punições injustas e assegurando a eficácia da legislação.

Outras duas proposições seguem para sanção governamental. O Projeto de Lei Complementar 16 de 2023 pretende reformar as disposições relacionadas ao Ministério Público de Contas, contemplando em seus princípios institucionais, a sua constituição, forma de ingresso na carreira e outros aspectos relevantes.

E o Projeto de Lei 280 de 2023 visa permitir o uso de verba excedente do Funjec (Fundo Especial para o Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), para pagamento de auxílios e verbas indenizatórias, também segue para a sanção governamental.

