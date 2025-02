Deputados buscam medidas mais eficazes no combate ao feminicídio em MS

Saiba Mais Geral Governo faz reunião com delegada que atendeu a jornalista Vanessa, antes de feminicídio

Presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Social da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o deputado estadual Coronel David (PL) e o presidente do Parlamento, deputado Gerson Claro (PP), convocaram reunião para discutir providências e aprimorar medidas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

A reunião na manhã desta terça-feira (18), acontece após o feminicídio de Vanessa Ricarte, e trouxe o debate sobre as ações adotadas no caso da jornalista e propôs soluções para tornar os procedimentos de atendimento mais eficazes e seguros.

Para essa discussão, foram convidados representantes do MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul), do TJMS (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) e Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), além de autoridades ligadas ao movimento Todas por Elas, que atua na defesa das mulheres em situação de vulnerabilidade.

Coronel David reforçou a necessidade de um esforço conjunto entre os poderes Legislativo, Judiciário e Executivo para combater o feminicídio e garantir mais segurança às mulheres sul-mato-grossenses.

“Cada vida perdida para a violência doméstica representa um fracasso do sistema de proteção. Precisamos unir forças para fortalecer os mecanismos de prevenção e garantir que casos como o da Vanessa não se repitam”, destacou Coronel David.

