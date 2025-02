Gerson Claro e Paulo Corrêa pedem pavimentação de rodovia entre Amambai e Juti

Os deputados Gerson Claro (PP), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), e Paulo Corrêa (PSDB), 1º secretário da Casa de Leis estadual, solicitaram a pavimentação asfáltica da MS-289, no trecho que liga os municípios de Amambai e Juti.

O pedido foi formalizado durante a sessão ordinária desta quinta-feira (20), e já foi encaminhado para o governador Eduardo Riedel e a Guilherme Alcântara, secretário estadual de Infraestrutura e Logística.

A proposta visa melhorar a trafegabilidade e a segurança da rodovia, beneficiando assentados, empresários, povos indígenas, alunos e produtores rurais que fazem uso diário da rodovia estadual.

O pedido atende a uma solicitação da classe política de Amambai, além de representantes da Associação Comercial e do Sindicato Rural do município.

