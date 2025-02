Guedes descarta possibilidade de candidatura

O ex-ministro Paulo Guedes, citado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como candidato ao Senado, respondeu a amigos que a chance de aceitar um retorno para a vida pública continua zero, e que não deve se candidatar.

“Gostaria que o Paulo Guedes aceitasse ser senador por Minas Gerais. Estamos tentando. É um baita nome para o Senado”, disse Bolsonaro em entrevista ao jornalista Leo Dias na terça-feira (25).

Segundo o portal UOL, Guedes reforçou que tem "respeito e consideração" pelo ex-presidente, mas que resolveu adotar o bom humor para justificar sua permanência na iniciativa privada. “Ele diz que concorda com a avaliação que Bolsonaro fazia no governo de que ‘o PG não entende nada de política’”, disse uma fonte ligada ao ministro.

Guedes também cita o convívio familiar e o fato de ter ficado longe da mãe, que tem 103 anos, e o restante da família e amigos durante o governo Bolsonaro. A rotina carioca, com caminhadas diárias, e agenda privada ativa também são outros motivos citados pelo ex-ministro.

