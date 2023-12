JD1TV: Fala de Vargas causa confusão na Câmara e Carlão suspende sessão

O vereador Tiago Vargas (PSD) esteve no centro de uma confusão durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Campo Grande na tarde desta quinta-feira (14), que discutia investimentos no setor da cultura da Capital.

A sessão tinha como objetivo discutir e solicitar um aumento nos recursos investidos pela Prefeitura da Capital no setor. Romilda Pizani, Integrante do Fórum Municipal da Cultura, cobrou dos vereadores a publicação de editais e o pagamento de R$ 8 milhões em recursos para a cultura campo-grandense.

Em sua vez de falar, o vereador, portando uma carteira de trabalho nas mãos, disse aos manifestantes e representantes do setor da cultura que eles procurassem um emprego, citando as vagas existentes na Fundação Social do Trabalho (Funsat).

A provocação foi recebida com desagrado pelos manifestantes, o que resultou no presidente da Câmara, vereador Carlão (PSB), pediu calma aos presentes e a sessão continuou.

No entanto, as provocações do vereador continuaram, com ele fazendo gestos e mandando beijos aos manifestantes, o que resultou na confusão que levou a paralisação da sessão por cerca de 30 minutos.

Vargas foi retirado do plenário por seguranças da Câmara.

Em suas redes sociais, o vereador comentou sobre o caso, afirmando que “só foi mostrar uma carteira de trabalho que a galera do PT, quis me agredir”.

Logo após a confusão, pessoas ligadas à cultura campo-grandense apontaram para o fato da irmã do vereador ocupar cadeira na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Capital, com um salário que ultrapassa os R$ 9 mil mensais.

Confira a fala do vereador que deu origem a toda a briga:

