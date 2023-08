Maia sugere que CPI dos Atos Golpistas deve ter relatório final em 17 de outubro

O presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Atos Golpistas, deputado Arthur Maia, sugeriu nesta quinta-feira (24) que o relatório final da investigação seja lido em 17 de outubro.

Maia propôs a data após informar ao plenário da comissão que se espera ouvir outros 12 depoimentos.

"Se a relatora puder ler o relatório dela no dia 17 de outubro, a gente faria a leitura do relatório no dia 17 de outubro e teríamos a outra sessão para o debate e votação do relatório. Esta é a minha ideia", afirmou o presidente da comissão.

Deixe seu Comentário

Leia Também