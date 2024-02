MS é destaque no ranking de taxa de empregabilidade no Brasil

Segundo a Carta de Conjuntura elaborada pela coordenação de Estatística da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o Mato Grosso do Sul registrou 64,2% da população do estado economicamente ativa empregada, até o terceiro trimestre de 2023.

Essa porcentagem representa 1,4 milhão de pessoas ocupadas no MS. O primeiro lugar ficou com Santa Catarina, onde a taxa é de 65,3%. Por outro lado, o índice de desocupação colocou o estado na 4° colocação, atrás de Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina.

O governador do estado, Eduardo Riedel, afirmou que existe um trabalho para alcançar esses resultados. “Vamos continuar nesta tomada, investindo forte nas ações que possibilitem mais emprego e renda para a nossa gente”, afirmou o dirigente do MS.

Durante o período analisado, 50,94% da população do Mato Grosso do Sul estava na posição de “Empregado”. Os classificados como “Conta Própria” somavam 20,53%. E os “Empregados do Setor Público” representavam 15,31%. Por último, aparecem o “Trabalhador familiar auxiliar", com 0,56%.

Enquanto isso, a taxa de informalidade alcançou 31,9% dos ocupados durante o período estudado.

