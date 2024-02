"Nós temos a nossa pré-candidata", afirma Vander

Os deputados petistas Vander Loubet, Zeca do PT e Camila Jara se reuniram no final da manhã desta sexta-feira (23), para dialogar e acertar uma estratégia eleitoral para o partido, que possa ser aplicada tanto em Campo Grande quanto no interior do Estado.

Durante a conversa, os parlamentares acertaram a combinação das duas ideias que vinham sendo trabalhadas nos debates internos do PT na Capital: a manutenção da pré-candidatura de Camila à Prefeitura e a abertura para propostas de alianças de partidos que estejam na base de apoio do governo Lula.

Ao JD1, o deputado Loubet falou sobre a polêmica envolvendo o nome de Rose Modesto. O parlamentar destacou que a pré-candidatura da superintendente da Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) não inviabiliza neste momento uma pré-candidatura própria do PT.

“Até agora [a Rose] não afirmou isso. Esperamos que afirme, pois a pré-candidatura dela é bem-vinda. Nós temos a nossa pré-candidata e vamos trabalhar no nosso projeto, assim como a Rose vai trabalhar no projeto dela. Eventualmente, alguma coisa pode acontecer de um lado ou de outro lá na frente. Estaremos abertos para conversar, dentro desses pontos que o Zeca abordou, da linha programática”, ponderou ele..

O deputado federal enfatizou, ainda, que as possibilidades de aliança não podem e nem vão ficar restritas à Rose Modesto. “A partir de agora, nós – Zeca, Camila e eu – vamos fazer, assim que possível, uma reunião com os presidentes do PT, do PV e do PCdoB, que representam a nossa federação, para fortalecer essa questão da chapa de vereadores. E o segundo passo é dialogar com os partidos que estão mais identificados com o Lula, como o PSB. Queremos conversar com o Paulo Duarte e o Carlão. Assim como também vamos procurar o Psol e a Rede, que têm a federação deles”, completou Loubet.

