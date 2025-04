Riedel autoriza construção de 479 casas do programa 'Oga Porã' em MS

O governador Eduardo Riedel assinou, nesta quarta-feira (30), o ato que oficializa a construção de 479 unidades habitacionais do programa ‘Oga Porã’, que serão feitas por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) nas modalidades Rural e Entidades.

Durante a assinatura, ele destacou que as parcerias com o Governo Federal têm ajudado no crescimento e desenvolvimento do estado, atraindo novas pessoas para morarem em Mato Grosso do Sul. “Essa é mais uma entrega importante. Ela esta sendo feita para pessoas que não tem renda, que não conseguem acessar uma moradia, o que é fundamental para o crescimento do estado na percepção social”, afirmou o governador.

Ao todo, serão contempladas 2 aldeias (Moreira, Passarinho) em Miranda com a construção de 50 unidades habitacionais pelo PMCMV Rural. Já a modalidade Entidades beneficiará 8 municípios, com a construção de 429 unidades habitacionais, com investimento total de R$ 74 milhões.

O investimento para a construção dessas moradias rurais inclui um aporte federal de R$ 3,7 milhões e um aporte estadual de R$ 1 milhão. Já no entidades o valor do aporte Federal será de R$ 58,1 milhões, e do estadual será R$ 11,2 milhões.

Os municípios contemplados na área urbana são: Costa Rica, Coxim, Fátima do Sul, Figueirão, Juti, Laguna Carapã, Paranaíba, Sonora e nas Aldeias Moreira e Passarinho, em Miranda.

Presente no evento, a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, pontuou que a partir de agora as obras do programa Minha Casa, Minha Vida ‘pegaram no tranco’ e não irão parar.

“O primeiro ano do governo Lula foi para reprogramar todo o orçamento da união e reiniciar o que estava paralisado. Tudo teve que recomeçar e por isso o atraso para o inicio das obras. Mas agora que ‘pegou no tranco’, o orçamento brasileiro está com dinheiro em caixa, os programas vão agora atuar em várias frentes, abordando todo tipo de perfil das famílias brasileiras”, destacou.

A iniciativa resulta da parceria entre as entidades da construção civil, a Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul (Agehab) e o Governo Federal.

A diretora-presidente da AGEHAB, Maria do Carmo Avesani Lopez, lembrou durante seu discurso sobre a ‘luta’ para assinar os contratos com os contemplados. “Não posso deixar de lembrar das entidades, que são nossas parceiras, e ajudaram em cada detalhe. Nós sabemos a luta que foi cada contrato assinado. Temos uma parceria que estão ajudando no processo de seleção. Preciso lembrar ainda e reconhecer, que esses são os maiores investimentos que estamos tendo na habitação de Mato Grosso do Sul”, disse.

