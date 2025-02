Riedel fala sobre 'desafios' na abertura do Seminário Internacional da Rota Bioceânica

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, esteve presente na abertura do Seminário Internacional da Rota Bioceânica, realizada durante esta terça-feira (18) no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Durante discurso, ele destacou que os países, integrantes da Rota, ‘terão um desafio muito grande pela frente’.

“Foi dito, foi falado que a integração física é o primeiro passo, a integração digital é fundamental, mas a fluidez dessa rota, no mesmo nível que as relações estão se estabelecendo, de fraternidade, de amizade, de aprendizado uns com os outros, e sinto isso com meus colegas governadores, é um desafio para as nossas diplomacias”, afirmou.

Saiba Mais Política Com três dias de duração, Seminário Internacional da Rota Bioceânica começou hoje na Capital

Em continuidade, Riedel pontuou apesar de todas as diferenças entre os envolvidos na criação do projeto, o que une e integra todos é: ‘tirar esse sonho do papel’. “Nós temos a motivação de motivar a nossa gente para estarmos sempre em contato, com esse sentimento de irmandade, do convívio mútuo e o principal formador disso é colocar a Rota Bioceânica em prática. Ela vai ajudar o comércio, turismo, a economia e as relações entre todos os envolvidos”.

O governador lembrou que até o final do seu primeiro mandato a frente de Mato Grosso do Sul irá realizar a inauguração da ponte que liga Porto Murtinho ao Paraguai.

Ao falar, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, comentou sobre a integração da América do Sul através da importação e exportação ainda dentro do continente.

“Essa riqueza que gera emprego, renda, diminui a desigualdade e dá dignidade para as pessoas. Olha o que acontece hoje, para ir até o Chile e o Peru, nós precisamos passar pelo Paraguai e pela Argentina, não só para comercializar com a América do Sul, mas também para podermos chegar na China e trazermos produtos, porque este é o nosso maior parceiro comercial”, disse.

Evento - O Seminário Internacional da Rota Bioceânica e o 6º Foro de los Gobiernos Subnacionales del Corredor Bioceânico, que irá reunir cerca de 1.400 participantes, vindos de 22 países das Américas, Europa, África e Oceania. A realização é do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), com apoio da Fiems, Sebrae, Energisa e Águas Guariroba.

O evento ocorre no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo e irá reunir autoridades dos governos brasileiro, paraguaio, argentino e chileno, dos municípios e governos regionais que são abrangidos pelo Corredor Bioceânico, assim como empresários e demais interessados da sociedade civil.

A programação contará com painéis, reuniões técnicas e culturais, envolvendo autoridades governamentais, empresários e especialistas de diversas áreas. As atividades ocorrem entre 18, 19 e 20 de fevereiro.

Reportar Erro

Saiba Mais Política Com três dias de duração, Seminário Internacional da Rota Bioceânica começou hoje na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também