Riedel recebe 'Medalha Tereza Cristina' de Liderança no Agro

Acontece nesta sexta-feira (6), na Câmara Municipal de Campo Grande, a sessão solene de outorga da Medalha Tereza Cristina de Liderança no Agronegócio.

A solenidade foi proposta pelo vereador Prof. Riverton, ocasião em que a comenda é outorgada a líderes empresariais, pesquisadores ou profissionais que se destacaram por sua liderança e visão estratégica no âmbito do agronegócio, promovendo o crescimento e a modernização do setor em Campo Grande.

O evento acontece a partir das 19h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis. O governador Eduardo Riedel será homenageado pelo vereador Claudinho Serra, juntamente com o deputado Jamilson Lopes Name

A homenagem leva o nome da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias. Engenheira agrônoma e empresária, foi secretária de Desenvolvimento Agrário da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo de Mato Grosso do Sul, deputada federal entre 2015 e 2023, além de ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil entre 2019 e 2022.

Confira os homenageados:

Betinho – Willian Cabral Mota e Ramão da Silva Franco

Beto Avelar – Melquiades da Silva Pinto, Jober Prado Guimaraes e Bruno Rondon Tavares

Carlos Augusto Borges – Flavio Alves de Morais e Luiz Roberto Pires

Claudinho Serra – Eduardo Corrêa Riedel e Jamilson Lopes Name

Coronel Villasanti – João Cesar Mattogrosso Pereira e Ulisses Azuil de Almeida Serra Netto

Delei Pinheiro – Bernard Pierre Louvet e Rogean Ruy Veiber Silva

Dr. Jamal – Olimpio Stiehler Junior e Djanira Estevao Correa

Dr. Loester – Oswaldo Mochi Junior e Manoel Goes Pache

Dr. Victor Rocha – Jaime Valler e Fernando Souza Soares

Edu Miranda – Vania Abreu de Mello e Laercio Alves de Carvalho

Gilmar da Cruz – André Figueiredo Dobashi e Rafael Nunes Gratao

Junior Coringa – Elda Regina Leite Galvao de Avila e Ivanil de Camargo Nemet

Luiza Ribeiro – Thereza Luiza Corrêa da Costa Thedim e Carline Yumi Ohi

Paulo Lands – Karla Aparecida Amaral Nantes Rodrigues e Gustavo Daniel de Souza Varella

Ronilço Guerreiro – Walter Gargione Adames e Adroaldo Hoffmann

Tabosa – Sérgio Pedrossian Cortada de Abrantes e Robison Gatti Vargas

Tiago Vargas – João Lima da Silva e Rodrigo Buainain de Castro

Valdir Gomes – Jonatan Pereira Barbosa e Gui Olintho Macedo

William Maksoud – Livio José Andrighetti e Celso Augusto Cardoso Correa

Zé Da Farmácia – Adriany de Luna Falco e Eleíza Moraes Machado

Professor Riverton – Carlos Wagner Guarita Marquez, Marcelo Bertoni, Mario Sergio Machado Metello e Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também