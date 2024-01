Secretária explica como será o funcionamento da SEC

Após a cerimônia de nomeação para o comando da Secretaria de Estado de Cidadania (SEC), Viviane Luiza da Silva deu mais detalhes de como funcionará a nova Pasta do governo.

À imprensa, a secretária explicou que o planejamento de 2024 deve ser entregue pelos subsecretários até o dia 15 de janeiro, e que logo após a estruturação, os trabalhos da Pasta devem começar. “O primeiro passo é a elaboração do planejamento de 2024, que será entregue pelos subsecretários até 15 de janeiro para a estruturação e então começar a trabalhar”, comentou.

Viviane destaca que “os desafios [da Pasta] são grandes”, mas que eles seguem “empenhados e imbuídos para fazer a diferença dentro do governo do Estado e no Mato Grosso do Sul, para que então as pessoas se sintam impactadas com essa secretaria”.

“Me sinto preparada para este desafio, até porque eu conto com uma equipe também altamente capacidade para que a gente trabalhe a cidadania dentro do Mato Grosso do Sul”, disse.

Ela ainda destacou que será dada a continuidade e fortalecimento de projetos que já estavam em andamento no ano passado. “As ações já estavam sendo construídas desde 2023, então nós teremos a continuidade e além disso o fortalecimento [das ações]”, afirmou.

Primeira secretaria do tipo no Brasil

Sobre o que diferencia a mais recente Pasta sul-mato-grossense da de outros estados, ela apontou que essa é a primeira do Brasil focada exclusivamente na cidadania, já que em outras unidades da federação, elas sempre estão atreladas a outras secretarias.

Feminicídio

Um dos principais focos da Cidadania, segundo Viviane, será a diminuição dos números de feminicídio no Estado, que atualmente faz parte da lista das unidades da federação que mais mata mulheres no Brasil.

Sede da Pasta e prédio próprio

Viviano explica que um prédio para a secretaria está sendo estudado, e que a construção precisará garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

Atualmente, a secretaria seguirá com atendimento na Avenida Fernando Corrêa da Costa, número 559, sede da antiga Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também