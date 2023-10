Simone Tebet terá de explicar empréstimo à Argentina em comissão da Câmara

A Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do MDB-MS, deverá comparecer a convite perante a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. O motivo da convocação é prestar esclarecimentos relacionados ao empréstimo concedido à Argentina, às vésperas da eleição no país vizinho.

A iniciativa para convocar a ministra partiu da deputada Bia Kicis, do PL. No entanto, durante a reunião da comissão realizada nesta quarta-feira (18), a decisão foi tomada de forma que Simone Tebet fosse convidada, e não convocada, para prestar os esclarecimentos.

Entre os pontos que devem ser esclarecidos pela ministra, está o papel do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na operação que resultou no empréstimo de US$ 1 bilhão concedido à Argentina.

Simone Tebet também deve ser questionada sobre a atuação do Brasil no Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) em relação ao apoio financeiro à Argentina. Isso inclui o possível impacto nas eleições presidenciais da Argentina e a influência exercida por parte do Brasil no país.

Ao todo, foram apresentados quatro requerimentos na comissão solicitando explicações da ministra Simone Tebet, que atualmente também ocupa o cargo de governadora do Brasil no CAF.

Segundo informações do jornal Estadão, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria orientado a ministra a conceder o empréstimo de US$ 1 bilhão à Argentina como parte de um acordo para liberar um desembolso de US$ 7,5 bilhões por parte do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A data exata em que a ministra comparecerá ao convite da comissão ainda não foi divulgada. Ela nega a atuação de Lula na liberação do empréstimo.

Leia a íntegra da ata da 45ª reunião extraordinária da comissão.

