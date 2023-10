Sob presidência do Brasil, reunião da ONU irá debater guerra no Oriente Médio

Acontece nesta sexta-feira (13), em Nova York, a reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, convocada pelo Brasil e comendada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Na pauta do evento, a partir das 10h (horário local), autoridades discutem a situação humanitária na Faixa de Gaza, ameaças à segurança e à paz mundial e desdobramentos do conflito no Oriente Médio.

Na quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e à comunidade internacional, em defesa das crianças palestinas e israelenses.

"Lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito no Oriente Médio. Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra", escreveu o presidente.

O Brasil assumiu a Presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) no mês de outubro. O país ocupa uma das 10 vagas do Conselho para membros não permanentes, em um mandato que segue até o fim deste ano.

