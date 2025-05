Sozinho, Riedel tem metade dos votos para governador, aponta pesquisa

Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira (20), pela Gazeta do Povo mostra que o governador Eduardo Riedel (PSDB), lidera com folga as intenções de voto em uma reeleição para o Governo do Estado.

Na pesquisa estimulada 2, Riedel alcança 50,1% das intenções de voto, atrás vem Capitão Contar (PRTB), que perdeu no segundo turno em 2022 para o atual governador, mas aparece com 19,5%. O ex-deputado Fábio Trad (PSD) é o terceiro melhor colocado com 8,7% das escolhas dos entrevistados. O deputado federal Marcos Pollon (PL) vem em último com 6,7%.

A diferença do primeiro para o segundo colocado é de 30,6%. Somaram brancos e nulos 8,8% dos entrevistados, enquanto 6,2% não responderam.

Na estimulada 1, o único nome que muda na disputa é o da senadora Tereza Cristina (PP), neste cenário, o governador teria 40,3% dos votos e a senadora 25,5%. Brancos e nulos somaram 6,9% e 3,8% não respondeu.



Já no cenário espontâneo, quando o entrevistado pode palpitar um nome, o governador Eduardo Riedel diminui a margem de diferença, mas permanece à frente com 13,5%, Tereza Cristina tem 1,1%, Reinaldo Azambuja (PSDB): 0,9%, André Puccinelli (MDB):0,6%, Capitão Contar 0,4%, Fábio Trad 0,3%, Marcos Pollon 0,2% e Zeca do PT 0,2%. Houve ainda outros nomes citados que abrangem 1%. Outros 75,5% não opinou e 6,4% votaria em branco.

A pesquisa foi realizada em 44 municípios do Mato Grosso do Sul e ouviu 1.540 pessoas entre os dias 13 e 16 de maio de 2025. Possui nível de confiança em 95% e margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também